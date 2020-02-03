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KAEÜ'de 35 yılını dolduran personele teşekkür belgesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), 35 yılını dolduran personele teşekkür belgesi verildi.

03.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:24KAEÜ'de 35 yılını dolduran personele teşekkür belgesi
Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), 35 yılını dolduran personele teşekkür belgesi verildi.
KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Vatan , üniversitede 35 yılını dolduran personeli makamında kabul ederek bir süre sohbet etti.
Kurum personeli ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve tüm personelin her ihtiyacında yanında bulunmaya gayret etiklerini belirten Karakaya, personele başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Bir personelin çalıştığı kuruma aidiyet beslemesinin hizmet kalitesini artıracağını vurgulayan Karakaya, "Sizler de 30 yılı aşkındır hem kamu hizmetinde hem de üniversitemizde çalışarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine aidiyet duygusuyla bağlısınız. Göstermiş olduğunuz özverili ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi adına hepinize teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışma hayatınızda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Karakaya, konuşmasının ardından 8 personele teşekkür belgesi takdim etti.

Karakaya, Kırşehir, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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