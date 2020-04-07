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KAEÜ'de 40 farklı ders canlı eğitimle uzaktan veriliyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), aynı anda 40 farklı ders canlı olarak öğrencilere uzaktan eğitimle veriliyor.

07.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:54
KAEÜ'de 40 farklı ders canlı eğitimle uzaktan veriliyor
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), aynı anda 40 farklı ders canlı olarak öğrencilere uzaktan eğitimle veriliyor.
KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle geçen hafta uzaktan eğitime başlanan üniversitede, bu hafta da her derste canlı eğitim uygulamalarına başlandı.
Uzaktan eğitim programında teorik derslerin yüzde 20'si Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Programı (AYDEP) üzerinden canlı olarak yürütüldü. Her derste canlı eğitim aynı anda 40 farklı ders olarak öğrencilere sunuldu.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya , tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimlere ara verilmesinin ardından uzaktan eğitim programlarında hızla iyileştirmeler yapıldığını ifade etti.
Öğrencilerin eğitimlerinin yine aynı nitelikte ve kalitede devam etmesi için uzaktan eğitim programlarının canlı yapılmasına karar verdiklerini belirten Karakaya, şunları kaydetti:
"Biz bu süreçte sloganımızı 'eğitim için sınır yoktur' olarak belirledik. Bunun gereği olarak da öğrencilerimizin sınıf ortamında yapılan derslerde olduğu gibi öğretim elemanı ile bir arada olmasının doğru olduğuna karar verdik. Canlı dersler sayesinde öğrencilerimiz hem derse katılabilecek hem de derse ait materyallere ulaşabilecek. Bu dönemi el birliği ile en iyi ve en verimli şekilde geçirmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Karakaya, Kırşehir, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››KAEÜ'de 40 farklı ders canlı eğitimle uzaktan veriliyor - Haberler

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