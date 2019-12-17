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KAEÜ'de diz altı ampute hastasına protez takıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) sosyal güvencesi olmayan bir vatandaşa, üniversitede protez bacak yapılarak takıldı.

17.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:46KAEÜ'de diz altı ampute hastasına protez takıldı
Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) sosyal güvencesi olmayan bir vatandaşa, üniversitede protez bacak yapılarak takıldı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Programcılığı Öğretim Görevlisi Haydar Altınkaynak'ın koordinesinde öğrencilerle hazırlanan protez bacak, trafik kazası geçiren ve sosyal güvencesi olmayan bir vatandaşa başarılı bir operasyonla takıldı.
Ortopedik Protez ve Ortez Programcılığında diz altı ampute hastası Mustafa Dokumacı ile bir araya gelen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan , hastanın son durumu, benzer vakalar ve çözüm metotları ile ilgili bilgiler verdi.
Altınkaynak, hastanın kendilerine geldiğinde diz altından bacağını kaybetmiş olduğunu ve yaptıkları incelemeyle hastaya uygun statik kurulum ve dinamik ayarlarıyla protez geliştirdiklerini aktardı. Hastaya başka yerde yapılan ancak başarısız olan protezin diz altında yaptığı deformelerin de giderildiğini anımsatan Altınkaynak, kısa ve uzun mesafe yürüyüşlerle hastaya protezin uyumunu izlediklerini ve sorunsuz uygulanabildiğini test ettiklerini ifade etti.
Hasta ile bir süre sohbet eden Rektör Karakaya, öğrencilere, teorik ve pratik uygulamalara önem verilmesini, geleceğin genç sağlıkçıları olan öğrencilerin, umut bekleyen hastalara her zaman yardımcı olmaları gerektiğini dile getirdi.
Karakaya, protezin başarıyla hazırlanıp, ampute bacağa yerleştiren akademisyen ve öğrencileri tebrik etti.

Karakaya, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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