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KAEÜ'de genç girişimciler söyleşisi düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ), öğrencileri geleceğe hazırlamak amacıyla genç girişimciler söyleşisi gerçekleştirildi.

18.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:44KAEÜ'de genç girişimciler söyleşisi düzenlendi
Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ), öğrencileri geleceğe hazırlamak amacıyla genç girişimciler söyleşisi gerçekleştirildi.
KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşiye Yardımcısı ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kurt, akademik personel ve öğrenciler katıldı.
Genç Girişimciler Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşide açılış konuşmasını yapan Kurt, ülkelerin nüfuslarına bağlı olarak girişim rakamlarının değişiklik gösterdiğini ifade etti.
Ülke olarak girişim ve fikir planı olan gençlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Kurt, yeni fikirler üretecek gençlerin bu fikirlerini hayata geçirme konusunda cesur olması gerektiğini vurguladı.
Söyleşide, KOSGEB İl Müdürü Muzaffer Demirci, TOBB Genç Girişimciler Kurulu İç Anadolu Bölge Başkanı Ali Döşdemir, TOBB Yozgat Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Erdal Bilge Sadef, TOBB Kırşehir Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Demirbilek, Adalı Döküm Makineleri temsilcisi Mehmet Adalı ve Ahiler Kalkınma Ajansı temsilcisi Ali Gencer, girişimcilik hakkında bilgi verdi.
Gençlerin gelecek planlarına ve kariyerlerine yönelik düzenlenen söyleşi, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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