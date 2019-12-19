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KAEÜ'de "Hayata Düşülen Notlar" söyleşisi düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ), öğrencilere yönelik "Hayata Düşülen Notlar" söyleşisi gerçekleştirildi.

19.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:52 KAEÜ'de
Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ), öğrencilere yönelik "Hayata Düşülen Notlar" söyleşisi gerçekleştirildi.
KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ahi Hekimler Gelişim ve Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşi, Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.
Söyleşinin açılışında konuşan Ahi Evran Üniversitesi Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Maruf, gençlerin temel probleminin hedefsizlik olduğunu, bu noktadaki eksiklikleri çeşitli etkinliklerle aşmayı planladıklarını ifade etti.
Milli Eğitim Bakanlığı ARGE Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk de gençlerin zihin ve ruh gelişiminde zafiyet gösterdiğini belirterek, sosyal medya araçlarının bu zafiyeti daha da ileri götürdüğünü vurguladı.
İnsanın bu dünyaya mutlu olmaya değil mutlu etmeye geldiğine işaret eden Öztürk, tahayyül, tasavvur, tevekkül, tezekkür, tahlil, terbiye ve tekamülün insanın gelişiminde önemli aşamalar olduğunu, Ahiliğin bu konuda önemli bir örnek teşkil ettiğini dile getirdi.
KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise bu tür etkinlikleri üniversite olarak çok önemsediklerini anlatarak, misafire katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Konuşmacılar, söyleşide öğrencilerin kariyerle ilgili sorularını cevapladı.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Bağbaşı, Güncel

Kaynak: AA

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