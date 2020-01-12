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KAEÜ'de istiridye mantarı üretim çalışmaları

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) istiridye mantarı üretimi çalışmalarının başladığı bildirildi.

12.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:22KAEÜ'de istiridye mantarı üretim çalışmaları
Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) istiridye mantarı üretimi çalışmalarının başladığı bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı bünyesinde kurulan Misel Üretim Laboratuvarı'nda istiridye mantarı üretimi ve inceleme çalışmaları başlandı.
Konya Ovası Projesi (KOP) Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen "İstiridye Mantarı Üretiyoruz Geleceğe Güvenle Bakıyoruz" projesi kapsamında küçük aile işletmelerine fayda sağlayarak, kent ekonomisinin kalkınması ve istihdam alanlarının artırılması hedefleniyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Funda Atila, mantar üretim odalarında basit yöntemlerle üretilebilen, hastalık ve zararlılara dayanıklı istiridye mantarı yetiştiriciliğin yaygınlaştırılmasının amaçlandığını aktardı.
Mantar üretiminin en önemli kısmını oluşturan "misel" üretimi için 2019 yılında yurt dışından temin edilen miseli artık Kırşehir'de üreterek maliyeti daha da
azaltacaklarını belirten Atilla, Kırşehir Açık Ceza Evi ve Ankara'da özel bir işletmenin ihtiyacı olan miselin de örnek üretimlerinin devam ettiğini kaydetti.
Şubat ayından itibaren ise istiridye mantarının yanı sıra "reishi", "nameko", "aslan yelesi" ve diğer bazı tıbbi mantar türlerinin de üretimine
başlayacaklarını vurgulayan Atila, Kırşehir ve bölgede mantar çeşitlerini artırarak, yapılan üretimler sayesinde yurt dışına bağımlılığın azalacağını ifade etti.

İstiridye Mantarı, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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