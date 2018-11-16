Kaeü'de Kalite Yönetim Toplantısı Yapıldı

16 Kasım 2018 Cuma 15:33



16 Kasım 2018 Cuma 15:33

Kalite süreçlerini sürdüren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) TS EN ISO 9001: 2018 Kalite Yönetim Sistemi gereği, toplantı düzenledi.Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde gerçekleşen toplantıda konuşan Rektör Vatan Karakaya, bir kabilenin efendisinin o kabileye hizmet eden kişi olduğunu söyledi.Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleşen toplantıya;Üniversitemizde Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Gerçekleşti Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kalite Yönetim Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, kalite koordinatörlüğü ekibi, birimlerin kalite sorumluları ile akademik ve idari personel katıldı.Kalite sürecinin yasa ve yönetmeliklere göre olduğunu anlatan Rektör Karakaya, "Başarı inancın meyvesi olmuştur. KAEÜ'sin başarısı YÖK'e ve Türkiye'de bir çok üniversiteye örnek oldu. Yaptığınız işler gönülden ve samimiyetle yapılıyorsa başarı da kaçınılmaz olur"dedi.KAEÜ'sinin yetiştirdiği tek ürünün insan olduğunu ifade eden Rektör Karakaya, "Ahi Evran Üniversitesi kalite sürecinde model teşkil ederek başarı yolunda emin adımlarla ilerliyor. Asli görevimiz insan yetiştirebilmek. İnsan yetiştirmenin en önemli sürecide kaliteli olmaktır.Üniversiteler kuruluş amaçları ile bir toplumun kültürünü, ufkunu, geleceğini işleyen ve onu sosyal hayata çeviren temel kurumlardır. Üniversiteler sadece ders verme yerleri değil bilimsel ve akademik bilginin yoğurulup insanlara mal edildiği yerlerdir. İyi insana erişebilmenin yolu eğitimdeki kalite güvencesidir. Ne yazık ki ülke olarak henüz eğitimde kalite süreçlerine varabilmiş değiliz. Sevindirici olan YÖK Kalite Kurulu bunu biliyor ve bununla ilgili eğitimde de kalite süreci geliştirmek için yoğun çaba içinde" diye konuştu.Yönetim gözden geçirme toplantısı kalite yolunda yapılan istişare ile sona erdi. - KIRŞEHİR