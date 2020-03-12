KAEÜ'de koronavirüs nedeniyle etkinlikler iptal edildi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayı sonuna kadar planlanan tüm etkinlikler iptal edildi.
12.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:44
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayı sonuna kadar planlanan tüm etkinlikler iptal edildi.
KAEÜ'den yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde koronavirüs önlemleri çerçevesinde bir dizi tedbir kararı alındığı belirtildi.
Etkinliklerin iptalinin de tedbirler arasında bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 13-31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan tüm etkinlikler (konferans, panel, sempozyum, seminer, gezi vb.), üniversitemiz rektörlüğü tarafından iptal edilmiştir." denildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Kırşehir, Güncel
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