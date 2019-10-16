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KAEÜ'de Neşet Ertaş GSF binası inşaatı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) binasının kısa sürede tamamlanarak, öğrencilerin yeni binada eğitime devam edeceklerini bildirdi.

16.10.2019 16:37KAEÜ'de Neşet Ertaş GSF binası inşaatı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) binasının kısa sürede tamamlanarak, öğrencilerin yeni binada eğitime devam edeceklerini bildirdi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, yapımına başlanan Neşet Ertaş GSF binası inşaatını yerinde inceledi.
Karakaya, sınıf ve laboratuvar bölümlerindeki bazı eksikler ve çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.
2016-2017 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencileri ile buluşan Neşet Ertaş GSF öğrencilerinin, modern gelişmiş teknolojili kendi binalarında eğitim öğretim görmeleriyle önemli projelere de imza atacaklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:
"Fakültemize Geleneksel Türk El Sanatları ve Müzik bölümlerini kazandırarak, öğrenci alımlarını da kısa süre önce gerçekleştirdik. Neşet Ertaş GSF binası kısa sürede tamamlanarak, öğrencileri yeni binada eğitime devam edecekler. Binamız genel itibari ile hazır. Sınıf ve laboratuvar bölümlerindeki bazı eksikler giderildiğinde öğrencilerimiz en iyi ortamda sanat aktivitelerini gerçekleştirecek, eğitime başlayacaklar."

Ahi Evran Üniversitesi, Neşet Ertaş, Kırşehir, Karakaya, Güncel

Kaynak: AA

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