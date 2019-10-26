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KAEÜ'de "Osmanlı tarihi" söyleşisi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Ahilik ve Esnaf Kültürü Araştırma Merkezi ve Turizm Derneği tarafından "Osmanlı tarihi" söyleşisi düzenlendi.

26.10.2019 17:00KAEÜ'de
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Ahilik ve Esnaf Kültürü Araştırma Merkezi ve Turizm Derneği tarafından "Osmanlı tarihi" söyleşisi düzenlendi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Osmanlı tarihi" söyleşisine Tarihçi Yazar Prof. Dr. Suraiya Faroqhi katıldı.
Yazar Faroqhi, 50 yıl önce Kırşehir'de Muhterem Hatun Türbesi üzerinde yaptığı inceleme sırasında Kırşehir insanının konukseverliğinden etkilendiğini ifade etti.
Tarihi alanda yapılan araştırmalarda belgede yazıyorsa kesin doğrudur anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini hatırlatan Faroqhi, tarih metodolojisinin zor bir alan olduğunu vurguladı.
Öğrencilerin yoğun ile gösterdiği söyleşide Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Faroqhi'ye hediye takdim etti.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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