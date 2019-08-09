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KAEÜ'de özel yetenek sınavı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (BESYO) başvuran adaylar için özel yetenek sınavı yapıldı.

09.08.2019 13:48 KAEÜ'de özel yetenek sınavı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (BESYO) başvuran adaylar için özel yetenek sınavı yapıldı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu tercih eden 907 aday öğrenci ön kayıtlarını yaptırdı.
Adaylardan 277'si Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, 188'i Spor Yöneticiliği, 440'ı ise Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine başvurdu.
Başvuran öğrencilerin özel yetenek sınavı, BESYO Spor Salonunda yapıldı.
Özel yetenek sınavlarında 17'si milli sporcu toplamda 167 aday başarılı oldu.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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