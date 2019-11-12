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KAEÜ'de tıp bilimleri seminerleri başlatıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi'nde tıp bilimleri seminerleri başladı.

12.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:52KAEÜ'de tıp bilimleri seminerleri başlatıldı
Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi'nde tıp bilimleri seminerleri başladı.
KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Temel Tıp Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen seminerler dizisi kapsamında Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Arif Hüdai Köken, "Biyoetik Kurulların Gerekliliği ve UNESCO'nun Biyoetik Kurullara Rehberliği" konusunda bilgi verdi.
Köken, bilginin gelişim tarihinini anlatarak, 20. yüzyılda biyomedikal etik ile ilgili bilim adı altında dünyada yaşanan trajik olaylarda biyoetik kurulların gerekliliğinin ortaya çıktığını vurguladı.
Seminerin kapanış bölümünde, dünyanın değişik ülkelerinde aktif olarak çalışmalarını sürdüren farklı biyoetik kurullara UNESCO'nun biyomedikal rehberliği hakkında bilgi verildi.
Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde akreditasyon için gerekli şartlarla ilgili alt başlıklardan birini karşılayan bu seminerlerin temel tıp bilimlerine dahil tüm anabilim dallarındaki öğretim elemanlarına ya da iki defa verileceği kaydedildi.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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