Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KAEÜ'de uzaktan eğitime 8 bin 106 öğrenci katıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), uzaktan eğitim programlarına 8 bin 106 öğrencinin katıldığı bildirildi.

31.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:40
KAEÜ'de uzaktan eğitime 8 bin 106 öğrenci katıldı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), uzaktan eğitim programlarına 8 bin 106 öğrencinin katıldığı bildirildi.
KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında üniversitenin dün başlattığı uzaktan eğitim programlarına öğrenciler yoğun katılım sağladı.
Sistemin kullanımı için birim, bölüm ve ana bilim dalı koordinatörleriyle destek ekiplerine ve öğretim elemanlarına gerekli eğitimler verildi. 30 Mart 2020 tarihi itibariyle AYDEP üzerinden başlayan uzaktan eğitim sürecine ilk gün 8 bin 106 öğrenci katıldı. Senkron derslere katılan öğrenci sayısı ise 1008 oldu.
Ayrıca bu eğitimler sırasında sisteme 4 bin 187 dosya yüklenirken, sistem üzerinden indirilen ders notu sayısı ise 4 bin 6408'e ulaştı.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya , eğitimin dinamik bir süreç olduğunu belirterek, "Eğitim için sınır yoktur. Bu bizim yeni sloganımız. Sloganımız da yolumuz da belli. Uzaktan eğitimlerimizi başarıyla devam ettireceğiz. Bu sürece destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Karakaya, Kırşehir, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››KAEÜ'de uzaktan eğitime 8 bin 106 öğrenci katıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haberler
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor Haberler
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Türkiye’de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haberler
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı
İstanbul’da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Haberler
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Yoksullara yardım eli! ’Askıda Erzak’ uygulamasını hayata geçirdi Haberler
Yoksullara yardım eli! 'Askıda Erzak' uygulamasını hayata geçirdi
Putin’in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı Haberler
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:56: Şemdinli'de evinden çıkamayanlara 2 öğün yemek dağıtılıyor - Haber 17:56: Koronavirüs nedeniyle kapalı olan eğitim merkezinde hırsızlık - Haber 17:56: Sivas Valisi Salih Ayhan'dan "koronavirüsten ilk ölüm" iddialarına açıklama Açıklaması - Haber 17:56: Kırıkkale "Vefa Sosyal Destek Grubu" 2600 vatandaşın talebini karşıladı - Haber 17:55: Evdeki çocuklar için online spor - Haber 17:32: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 17:10: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu - Haber 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi - Haber