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KAEÜ'den üniversite-şehir işbirliği

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite olmalarıyla üniversite - şehir işbirliği çalışmalarını daha fazla önemsediklerini bildirdi.

31.07.2019 13:47 KAEÜ'den üniversite-şehir işbirliği
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite olmalarıyla üniversite - şehir işbirliği çalışmalarını daha fazla önemsediklerini bildirdi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Yavuz'a ziyaretinde konuşan Karakaya, kenttin üniversite-şehir işbirliği ile istihdam ve ekonomi açısından önemli kazanımlar sağlanacağını anımsattı.
KAEÜ'nün jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite olması nedeniyle, bir çok kurum ve kuruluşla görüşmeler yaptıklarını, ticaret borsası ile istişarelerinin de tarım alanındaki yapılacak çalışmalara yön verilebileceğini vurgulayan Karakaya, bölgenin sorun ve ihtiyaçlarına göre proje üretmeye devam edeceklerini ifade etti.
Yavuz ise KAEÜ'nün çalışmalarını memnuniyetle yakından takip ettiklerini, üniversite-şehir işbirliğiyle her türlü desteği vereceklerini aktardı.

Kırşehir, Karakaya, Güncel

Kaynak: AA

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