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KAEÜ kadın voleybol takımı, UNİKOP turnuvasında şampiyon oldu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) kadın voleybol takımı, Konya Ovası Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) turnuvasında şampiyon oldu.

02.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:28KAEÜ kadın voleybol takımı, UNİKOP turnuvasında şampiyon oldu
Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) kadın voleybol takımı, Konya Ovası Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) turnuvasında şampiyon oldu.
Üniversiten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırıkkale Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen UNİKOP voleybol turnuvasına Kırşehir ile birlikte 6 üniversite takımı katıldı.
Kırıkkale Üniversitesi Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda 3 gün süren turnuvada KAEÜ takımı şampiyon oldu.
Takım sporcuları, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti. Sporcuları tebrik eden Karakaya, öğrencilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.
Üniversitenin turnuvada şampiyon olmasının kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Karakaya, sporun hayatın tüm alanlarına dahil edilmesi gerektiğini, tüm üniversite öğrencilerinin de spor yapmasını temenni ettiğini aktardı.
Karakaya, sporculara teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

Kırşehir, voleybol, Güncel

Kaynak: AA

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