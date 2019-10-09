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KAEÜ'nin morfoloji binası inşaatı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, morfoloji binası bittiğinde fiziki anlamda Tıp Fakültesinin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

09.10.2019 17:00KAEÜ'nin morfoloji binası inşaatı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, morfoloji binası bittiğinde fiziki anlamda Tıp Fakültesinin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, Tıp Fakültesi bünyesinde yapımına başlanan morfoloji binasını inşaatını yerinde inceledi.
İç tefrişat çalışmalarını kontrol eden Karakaya, tespit edilen bazı eksikler ve düzenlemeler hakkında görevlilerden bilgi aldı.
Karakaya, "Morfoloji binamız da bittiğinde fiziki anlamda Tıp Fakültesinin tüm ihtiyaçları karşılanmış olacak. Bina bodrum ve zemin hariç 3 kattan oluşuyor. Bina oturumu 5 bin metrekare alana üzerine yapıldı." ifadelerini kullandı.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Karakaya, Güncel

Kaynak: AA

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