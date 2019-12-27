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KAEÜ'nün hedefi Ahiliğin kalite anlayışına ulaşmak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, zorunlu Ahilik derslerinin verildiği üniversitelerinde hedeflerinin Ahi Evran Veli'nin kalite anlayışına ulaşmak olduğunu söyledi.

27.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:20 KAEÜ'nün hedefi Ahiliğin kalite anlayışına ulaşmak
Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan , zorunlu Ahilik derslerinin verildiği üniversitelerinde hedeflerinin Ahi Evran Veli'nin kalite anlayışına ulaşmak olduğunu söyledi.
KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonunda gerçekleştirilen Kalite Komisyonu Toplantısında konuşan Karakaya, 2015 yılında göreve geldiğinde başlattıkları çalışmalar sonunda TSE'den tüm birimleriyle kalite belgesi alan tek üniversite olduklarını ifade etti.
Kalite sürecinin devam ettiğini belirten Karakaya, tüm üniversite camiasıyla iş birliğinde belirli bir noktaya geldiklerini vurgulayarak, bu toplantının 2019 yılının değerlendirmesi ve 2020 yılının planlanması olduğunu dile getirdi.
Karakaya, kalitede mükemmelliği yakalamaları gerektiğini vurgulayarak, "Hedefimiz Ahi Evran Veli'nin kalite anlayışına ulaşmak. Ahiliğin anlayışına uygun bir kalite anlayışını hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle meslek ahlakı ile Ahilik, kültürümüzün zirve kuruluşlarındandır. Kalite de prosedür gereği bir çalışma olmamalıdır. Burada mükemmelliği yakalamalıyız. Kalite şuuru oluşmaya başlayan bir kurum olarak bunu içselleştirmenin ve pratiğe dökmenin gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.
İki yıldır Ahiliğin üniversitenin tüm birimlerinde zorunlu ders olarak okutulduğuna işaret eden Karakaya, üç yıldır bu kültürün ve anlayışın yaygınlaştırılması için gayret gösterdiklerini kaydetti.
Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da 2019 yılında kalite adına yapılan çalışmalar ve 2020 yılı kalite süreci içerisinde yapılması gereken çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Karakaya, Güncel

Kaynak: AA

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