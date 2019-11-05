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KAEÜ'nün standı fuarda ilgi gördü

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin (KAEÜ) Ankara'da düzenlenen fuarda yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

05.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:28KAEÜ'nün standı fuarda ilgi gördü
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin (KAEÜ) Ankara'da düzenlenen fuarda yoğun ilgi gördüğü belirtildi.
KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yönetimi, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde organize edilen Verimlilik ve Teknoloji 2019 Fuarında tanıtım standı açtı.
Fuarda üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisine ait fiber optik sensör teknolojileri çalışmaları, Ziraat Fakültesinin vermikompost (solucan gübresi) ve çörek otu yağı çalışmaları, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarının çalışmaları ile pilot üniversite projeleri tanıtıldı.
Yoğun ilgi gören üniversite standını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Recai Akyel, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ve çok sayıda kişi ziyaret etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu tarz fuarların Türkiye'nin teknoloji alanındaki çalışmaları açısından önemli olduğunu kaydetti.
Gelişmiş ülkelerin teknoloji ve sanayiye ağırlık verdiğini ifade eden Karakaya, Verimlilik ve Teknoloji Fuarının üniversite için oldukça verimli geçtiğini dile getirdi.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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