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KAEÜ patent desteği için iş birliği yapacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), patent desteği için özel bir firma ile iş birliği protokolü imzaladı.

11.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:32
KAEÜ patent desteği için iş birliği yapacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), patent desteği için özel bir firma ile iş birliği protokolü imzaladı.
KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kuantum Patent AŞ ile imzalanan protokol kapsamında fikri, sınai hakların yönetimi ve lisans alınmasıyla ilgili iş birliği yapılacak.
Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisince yürütülecek çalışmalar ile akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin patentlenebilir buluşlarının ön araştırma ve başvuru süreçleri yönetilecek.
Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kaplan, protokol çerçevesinde başvuruların yasal olarak yetkilendirilmiş bir kurum tarafından yürütüleceğini ve başvuru sürecinin KAEÜ'de yapılacak çalışmalarla takip edileceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler : Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel

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