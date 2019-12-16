Haberler » Güncel » KAEÜ Rektörü Karakaya, radyo programında üniversitenin çalışmalarını anlattı - Haber

KAEÜ Rektörü Karakaya, radyo programında üniversitenin çalışmalarını anlattı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, TRT'de katıldığı radyo programında üniversitenin çalışmalarını anlattı.

16.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:26KAEÜ Rektörü Karakaya, radyo programında üniversitenin çalışmalarını anlattı
Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan , TRT'de katıldığı radyo programında üniversitenin çalışmalarını anlattı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, TRT Radyo 1'de yayınlanan "Ailece" programına konuk olarak, üniversitenin jeotermal çalışmaları, projeleri ve Ahilik kültürü ilgili bilgiler verdi.
Karakaya, Kırşehir'in jeotermal kaynağının markalaştırmak için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile Sporcu Sağlığı Merkezi çalışmalarının tamamlandığını aktardı.
Jeotermal seracılıkta Karakurt bölgesinde bir girişimcinin 500 dönüme 30 milyon dolarlık yatırım yaptığını da hatırlatan Karakaya, ilerleyen dönemlerde jeotermal ile ilgili yeni projeler de ekleneceğini ifade etti.
Karakaya, Ahiliğin bu toplumun kütür kodlarında olduğuna da değinerek, şunları kaydetti:
"Ahilik temelinde esnaf hareketi olarak doğmuştur. Öte yandan Ahilik, kardeşlik duygusuyla kaliteli insan yetiştirme modelidir. Kardeşlik hukukunu sosyal yaşama hakim kılmanın, hakkı gözetmenin, adaletli olmanın Ahiliğin temelinde yattığını, Ahilikle ilgili yaptığımız çalışmalarla gördük. Dünyanın bu anlayışa ihtiyacı olduğu da unutulmamalıdır. Gençlerimiz bu değerlerle tanışmalı, sosyal dünyanın içine Anadolu ruhunu katması gereklidir. Kendi kültür ve medeniyetimizi ortaya koymalı, teknolojinin kölesi değil doğru kullananı ve üreticisi olmamız gereklidir. Kendi kültürümüze sahip çıkarak anlatmalıyız."

Kırşehir, Karakaya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:49 SARIKAMIŞ'TA KAYAK MERKEZİNDEKİ OTELDE YANGIN ÇIKTI-2 - Haber
17:49 Kırmızı ışıkta ölüme neden olan sürücüye 5 yıl hapis - Haber
17:48 Suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun son görüntüleri - Haber
17:47 Kars sarıkamış'ta kayak merkezindeki otelde yangın çıktı-2 - Haber
17:46 SARIKAMIŞ'TA KAYAK MERKEZİNDEKİ OTELDE YANGIN ÇIKTI-1 - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16:43 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Haber
16:10 Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
16.12.2019 17:49:59