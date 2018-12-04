Kaeü'si ile İş-Kur 'Çevre Temizliği ve Ağaçlandırma' Protokolü İmzaladı

04 Aralık 2018 Salı 12:56



04 Aralık 2018 Salı 12:56

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü arasında 'Çevre Temizliği ve Ağaçlandırma' protokolü imzalandı.Toplum Yararına Program Yüklenici Sözleşmesi imza törenine Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya katıldı.Çevre Temizliği ve Ağaçlandırma esas alınarak imzalanan protokol, Üniversite Merkez Yerleşkesi, Cacabey Yerleşkesi, Aşıkpaşa Yerleşkesi ve Davulağıl Tesislerinde uygulanacak.Toplum Yararına Protokol (TYP) kapsamında ağaçlandırma, restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, park düzenlemeleri, vadi ve dere ıslahı, erozyon engelleme çalışmaları uygulanacak.Protokol ile ilgili açıklama yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, göreve geldikleri günden bu yana şehirle ve kurumlarla bütünleşik yapıya özen gösterdiklerini ve çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini söyledi.Gelişim, değişim ve en iyiye ulaşma hedefiyle yoluna devam eden üniversitenin toplum yararına çalışmalar yapmaya özen gösterdiğini anlatan Rektör Karakaya, "Toplumun her kesiminden insanımızı hayatın içine dahil ederek çevremize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz."dedi. - KIRŞEHİR