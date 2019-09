KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya: "Üniversite hocaları kavga yapmaz"

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de katıldığı bir televizyon programında konuşan Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya , üniversitenin para kazanma mantığı dışında topluma katkı sağlamak mantığı ile faaliyetler yürüttüğünü ve üniversite hocalarının kavga yapan mantıkta olmadığını söyledi.Rektör Karakaya, "Üniversite, para kazanmak amaçlı değil bilgisi ile topluma katkı sağlamak ve ön açmak istiyor. 2 Metropol arasında oluş Kırşehir'de iyi bir çıkış bekliyor. Eğitim illaki bizim bitmeyecek olan projemiz, pilot üniversite olarak Ahi Evran'ın memleketinde çağ atlayacağız"dedi.Jeotermal kaynakların gün yüzüne çıkması ve sera da kullanımı ile ilgili konuşan Karakaya, "Seracılığı yüzde 40 maliyetle Kırşehir'de kurabilmek için ön açtık. Bizler kendi seramızı kurduk. Hastanede kullanılan serayı serada da kullanacağız. Çiçekdağı, Mucur, Karakurt bölgesinde hatta sıcak suyun kullanıldığı her alanda seracılık faaliyetlerini aktif hale getireceğiz "ifadelerini kullandı.Üniversite hocaları kavga yapmazToplumda üniversite hocalarının kavga yapmadan ortak paydada buluşacağını anlatan Rektör Karakaya, açıklamasını şöyle sürdürdü;"Süreç yeni yeni tamamlanıyor. Kampüs hayatı var. Üniversite hocaları kavga yapmaz ama ortak payda da buluşur. Üniversite şehre gelemez sınırları belli, ama şehir üniversiteye geliyor. Şehirle üniversite bütünleşecek. Dünyada ki değişime paralel olarak yeniliklere gidiliyor. Sektörlerin imkanları ile gençleri buluşturmak temel hedefimiz. Kısa süreli sektör gelişimleri var. Zemin kaymaları ihtiyaçlardan ve öğrenci bilincinden kaynaklanıyor.2015 Yılında kalite sürecini başlattık. Üniversitemizde hangi gün hangi saatte ne iş yapılacağı planlı ve hazırdır. Bütün birimlerimiz, iş tetkiklerini gerçekleştirir ve raporlandırma yapılır. Kalite sistemi örnektir. Hemen hemen her hafta bir üniversite temsilcilerini ağırlıyoruz. Üniversiteler el yordamı ile hareket etmez.Üniversite her yıl stratejik planına göre hareket ediyor. 2016 yılından itibaren açılan bölüm sayılarında da artış sayısı yükseliyor. 9 olan yabancı öğrenci sayısı da artış gösteriyor. Hedefimiz var. Ama bütün işleri bir araya toplayacağız diye bir plan sahibi değiliz. Yüzde 92'lik doluluk oranına sahibiz. Üniversite finansör olmaz. Bilgisi ile yol açar.Eğitimde kalite projesini de uyguluyoruz. Birimlerimizle yapılacak toplantı sonrasında gençleri hangi kademede aldığımızı ve nasıl mezun ettiğimizi ölçeceğiz. Nereden aldık nereye götürdük ve nerede mezun ettiğimizi belirleyeceğiz. " - KIRŞEHİR