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KAEÜ'si Tıp Fakültesinde 'Tıp Bilimleri' seminerleri başladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesinde 'Tıp Bilimleri' seminerleri başladı.

12.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:15KAEÜ'si Tıp Fakültesinde 'Tıp Bilimleri' seminerleri başladı
KIRŞEHİR (İHA) – Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesinde 'Tıp Bilimleri' seminerleri başladı.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü tarafından düzenli olarak yapılması planlanan 'Tıp Bilimleri Seminerleri' başladı.

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Arif Hüdai Köken tarafından "Biyoetik Kurulların Gerekliliği ve UNESCO'nun Biyoetik Kurullara Rehberliği" konulu seminer verildi.

Eğitim seminerine; Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muttalip Çiçek, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergin Kariptaş ve öğretim üyeleri katıldı.

Öğretim Üyesi Dr. Arif Hüdai Köken seminer kapsamında tıbbi bilginin gelişiminin tarihin en eski döneminden günümüze kadar geçirdiği süreci anlattı.

20. yüzyılda biyomedikal etik ile ilgili bilim adı altında dünyada yaşanan trajik olaylarda biyoetik kurulların gerekliliğini vurgulayan Köken, dünyanın değişik ülkelerinde aktif olarak çalışmalarını sürdüren farklı biyoetik kurullara UNESCO'nun biyomedikal rehberliği hakkında bilgiler verdi. - KIRŞEHİR

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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