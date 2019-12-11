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KAEÜ'sinde 2019 yılı yönetim gözden geçirme toplantısı yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), 2019 Yılı yönetim yeniden gözden geçirme toplantısında konuşan Rektör Vatan Karakaya, kaliteli olmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

11.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:26KAEÜ'sinde 2019 yılı yönetim gözden geçirme toplantısı yapıldı
KIRŞEHİR (İHA) – Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), 2019 Yılı yönetim yeniden gözden geçirme toplantısında konuşan Vatan , kaliteli olmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Birimleriyle kalite belgesi alan ilk üniversite olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, TS EN ISO 9001: 2015 kalite yönetim sisteminin gereği olan yönetimin gözden geçirme toplantısını gerçekleştirdi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Aşıkpaşa Salonunda gerçekleşen toplantıya; Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kalite Yönetim Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, kalite koordinatörlüğü ekibi, birimlerin kalite sorumluları ile akademik ve idari personel katıldı.

Toplantıda kaliteli olmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Rektör Karakaya, kalite sürecinde planlama ve uygulama safhalarından mükemmellik noktasına geldikleri için heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti. Kalite yolculuğunun YÖK'te kurulan Kalite Kurulu'na örnek olduğunu anlatan Rektör Karakaya, kendilerinin kalite yapmadığını kaliteli olmak istediklerini belirtti. Üniversitelerin kalitenin öncülüğünü yapabilecek kadar öncü ve yetkin kurumlar olduklarını da anlatan Karakaya, kaliteli olmanın bir şeref, ayrıcalık ve insanlık olduğunu şöyle anlattı;

"Kalitede öncü üniversite olarak sorumluluklarımız fazla, katıldığım konferanslarda hangi etik ruhla hangi yol ve yöntemi izleyerek başarıya ulaştığımız anlatıyorum. İnanmanın bir işi yapmak için enerji, planlamanın akıl ve mantık, uygulamanın ise ispat olduğuna inancım tam. İş akışlarında kurum kültürüne geçmenin çok önemli ve elzem olduğunu biliyorum. 2020 Yılında yapacakları çalışmalarla mükemmellik ödülünü de almak istiyoruz"dedi

Rektör Karakaya'nın konuşması sonrası toplantı yapılan sunumların ardından çizilen yol haritasının anlatımıyla sona erdi. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

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