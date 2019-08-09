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KAEÜ'sinde 4 bin 295 kontenjandan 3 bin 918'i tercih edildi

2019 YKS Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Kırşehir AEÜ'sinin 4 bin 295 olan kontenjanının 3 bin 918'i tercih edildi.

09.08.2019 10:01 KAEÜ'sinde 4 bin 295 kontenjandan 3 bin 918'i tercih edildi
2019 YKS Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Kırşehir AEÜ'sinin 4 bin 295 olan kontenjanının 3 bin 918'i tercih edildi.

Akademik birimler bazlı yapılan değerlendirmede ise yüzde 87.5., yüksekokullar bazlı değerlendirme raporunda ise KAEÜ'si öğrencilerin tercih sıralamasında yüzde 103'lük dilimde yer aldı.

YKS tercihlerinin açıklanması sonrasında öğrencilere öğrenim hayatlarında başarı dileyen KAEÜ'si rektörü Vatan Karakaya, "Sonuçlar memnuniyet verici boş kalan kontenjanlar ise ek yerleştirmelerle dolacaktır. Aileleri ise çocuklarının öğrenim hayatlarında müsterih olacak ve değişim süreçlerini de yakından izleyecektir." dedi. - KIRŞEHİR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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