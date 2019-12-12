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KAEÜ'sinde ağaçlandırma çalışmaları

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde, ağaçlandırma çalışmalarını yürütüyor.

12.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:24KAEÜ'sinde ağaçlandırma çalışmaları
KIRŞEHİR (İHA) – Ahi Evran Üniversitesinde, ağaçlandırma çalışmalarını yürütüyor.

Fiziki anlamda çok sayıda çalışmayı sonlandıran Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarına hız verdi.

Daha yeşil bir yerleşke için çalışmalarını sürdüren KAEÜ'sinde Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı personeli, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bedelsiz verilen 400 geniş ve iğne yapraklı ağaç ile 20 ceviz ağacı, toprakla buluşturdu.

Hibe edilen ağaçlar, Beden Eğitimi ve Yüksekokulu, Morfoloji Binası, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Merkez Yemekhane, Fen Edebiyat Fakültesi çevreleri ile yerleşkenin arka cephesindeki alanlara dikildi.

Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını takip eden Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için çalıştıklarını söyledi. - KIRŞEHİR

Ahi Evran Üniversitesi, Beypazarı, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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