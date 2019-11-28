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KAEÜ'sinde, Erasmus-Mevlana ve Farabi programları bilgilendirme toplantısı yapıldı

Mevlana ve Farabi programları bilgilendirme toplantısı yapıldı.

28.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:18KAEÜ'sinde, Erasmus-Mevlana ve Farabi programları bilgilendirme toplantısı yapıldı
Mevlana ve programları bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Öğrencilerin, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim almaları ve staj imkanına kavuşmaları için olanak sağlayan Erasmus+ Mevlana ve Farabi değişim programları bilgilendirme toplantısı Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Toplantıya; Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Erman Akıllı, Dış İlişkiler Ofisi Ekibi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

İki bölüm halinde yapılan toplantıda Erasmus+, Mevlana ve Farabi Değişim Programları hakkında bilgiler verildi.

Doç. Dr. Erman Akıllı, ilerleyen yıllarda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin uluslararası düzeyde daha da iyi noktalara geleceğini söyledi. - KIRŞEHİR

Mevlana Celaleddin Rumi, Farabi, Güncel

Kaynak: İHA

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