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KAEÜ'sinde "Genç Girişimciler Söyleşisi" düzenlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde genç girişimciler söyleşisi düzenlendi.

19.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:31KAEÜ'sinde
KIRŞEHİR (İHA) – Ahi Evran Üniversitesinde genç girişimciler söyleşisi düzenlendi.

Öğrencilerini geleceğe hazırlamak ve onların yeni fikirlerle hayatlarına yön vermelerini amaçlayan Ahi Evran Üniversitesinde düzenlenen söyleşiye; Yardımcısı ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kurt, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, girişimciliğin fiziki çevrede gördüğümüz ve duyduğumuz aletlerin başlangıç aşamasındaki fikirlerin uygulama alanlarından geçmesi olduğunu belirtti.

Dünyada 472 milyon girişim bulunduğunu bunun da 300 milyonunun faaliyette olduğunu anlatan Prof. Dr. Mustafa Kurt, "Ülkelerin nüfuslarına bağlı olarak girişim rakamları değişiklik gösterir. Ülke olarak girişim ve fikir planı olan gençlere ihtiyacımız var. Yeni fikirler üretecek gençlerin bu fikirlerini hayata geçirmelerini dilerim"dedi.

Söyleşide, TOBB Genç Girişimciler Kurulu İç Anadolu Bölge Başkanı Ali Döşdemir, TOBB Yozgat Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Erdal Bilge Sadef, TOBB Kırşehir Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Demirbilek, Adalı Döküm Makinaları Temsilcisi Mehmet Adalı, KOSGEB İl Müdürü Muzaffer Demirci ve Ahiler Kalkınma Ajansı Temsilcisi Ali Gencer girişimcilik hakkında bilgiler verdi. - KIRŞEHİR

Mustafa Kurt, Kırşehir, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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