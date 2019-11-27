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KAEÜ'sinde KOAH günü toplantısı düzenlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), KOAH günü toplantısı düzenlendi.

27.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:10KAEÜ'sinde KOAH günü toplantısı düzenlendi
KIRŞEHİR (İHA) – Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), KOAH günü toplantısı düzenlendi.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Ankara Şubesi ev sahipliğinde "Dünya KOAH Günü" toplantısına Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonunda gerçekleşen toplantıya; Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Can Öztürk, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Köksal, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Arzu Ertük, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim elemanı Dr. Burcu Öztürk, TÜSAD üyeleri, akademik ve idari personel katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, verimli toplantılarla akademik alanda ve pratikte faydalı çalışmalar yapıldığını söyledi.

Toplantıda, Prof. Dr. Arzu Ertük "Yaşlanma ve Akciğer", Prof. Dr. Can Öztürk "Klinik Pratikte KOAH Alevlenme Tanı ve Tedavisine Yaklaşım", Dr. Burcu Öztürk "Olgu Sunumu" konularında hazırladıkları sunumları katılımcılarla paylaştı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, KOAH, Güncel

Kaynak: İHA

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