KAEÜ'sinde "Serebral Palsi ve Kas Hastalıkları" Konferansı düzenlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tarafından "Serebral Palsi ve Kas Hastalıkları" konulu konferans düzenlendi.



Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Kaçar Bayram konuşmacı olarak katıldı.



Konferans da konuşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Özyurt yaparak serebral palsi ve kas hastalıkları hakkında bilgi verdi.



Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Kaçar Bayram serebral palsi hastalığının prenatal ve perinatal dönemdeki olayların gelişmekte olan beyin dokusunu etkilemesi ile ortaya çıktığını söyledi.



Serebral palsi hastalığının İlerleyici olmayan, hareketleri kısıtlayıcı ve kalıcı motor fonksiyon kaybı, duruş ve hareket bozukluğu yaşatan bir olgu olduğunu söyleyen Bayram, serebral palsi hastalığının çocukluk çağında en sık görülen nörolojik özürlülük nedeni olduğunu belirtti.



Doç. Dr. Ayşe Kaçar Bayram, hastalık hakkında açıklamasını şöyle sürdürdü;



"Bu hastalığın dünya genelinde insidansı her bin yaşayan bebekte 2 iken Türkiye'de ise bu oran her bin canlı doğumda 4.4 olarak kayıtlara geçmiştir ve sayı olarak ise Türkiye İstatistik Kurumu verilerine (2015) göre 5 bin 800 civarındadır. Hastalığın en sık karşılaşılan risk faktörü prematür doğumlardır. Risk faktörleri arasında kromozom anomalileri, sık doğum, hiperbilürübinemi, metabolik ve endokrin bozukluklar yer alır. Serebral palsili çocuklarda görülen sorunlar beyin hasarının oluştuğu yere bağlıdır. Erken çocukluk çağında hipotonik olarak değerlendirilen bir hasta daha sonra karşımıza hipertonik olarak gelebilmektedir. Bununla birlikte ciddi bulguları olan bir bebekte bulgular kaybolurken tam tersine sağlıklı bir bebekte ise spastisite ile karşılaşabilmekteyiz." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA