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KAEÜ'sinde "Sporcu Sağlığı Araştırma" çalıştayı düzenlendi

Bölgesel Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Kırşehir'de, Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi (SAUTER) Projesinde gelinen aşamalar düzenlenen çalıştayda değerlendirildi.

26.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:25KAEÜ'sinde
Bölgesel Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Kırşehir'de, Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Rehabilitasyon Merkezi (SAUTER) Projesinde gelinen aşamalar düzenlenen çalıştayda değerlendirildi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 1. Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi (SAUTER) Projesi Çalıştayına; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kurt ile Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, SAUTER Projesi Yürütücüsü İbrahim Dündar ve proje ekibi, akademik ve idari personel ile misafirler katıldı.

Çalıştayda konuşan Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, çalıştayın pilot üniversite projeleri kapsamında önemli olduğunu söylediği konuşmasında, "SAUTER Merkezinin açılması ile ilgili bazı çalışmalar yürütüyoruz. Çalıştayın, katılımcılar nezdinde verimli geçeceğini düşünüyorum"dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ise katılımcılara Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin pilot üniversite seçilme aşamalarını ve projelerini anlattı.

Çalıştayın ilk oturumu proje yürütücüsü İbrahim Dündar'ın, SAUTER Projesinin tanıtımını yapması ile devam etti.

Projenin amaçları hakkında katılımcılara bilgiler veren Dündar, SAUTER Projesinin Kırşehir ve üniversite için önemli olduğunu belirtti.

Oturumların sonunda çalıştaya davet edilen, fikir ve önerileri ile katkı sağlayan Acıbadem Hastanesi Hekimi Prof. Dr. Sinan Karaoğlu'na, Gloria Sports Arena'da görevli Hekim Prof. Dr. Ali Erdoğan'a, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Ergün'e, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Soner Akkurt'a ve Gloria Sports Arena'da görevli Emre Ak'a desteklerinden dolayı plaket verildi. - KIRŞEHİR

Termal, Güncel

Kaynak: İHA

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