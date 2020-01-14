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KAEÜ'sinde uluslararası öğrenci futbol turnuvası yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde uluslararası öğrenci futbol turnuvası yapıldı.

14.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:17KAEÜ'sinde uluslararası öğrenci futbol turnuvası yapıldı
KIRŞEHİR (İHA) – Ahi Evran Üniversitesinde uluslararası öğrenci futbol turnuvası yapıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelerek üniversitenin çeşitli bölümlerinde eğitim-öğretim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından "Uluslararası Öğrenciler 1. Dünya Kupası " düzenlendi.

Bab-ı Ahi Halı Sahada düzenlenen turnuvanın açılışına Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan , Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Erman Akıllı ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın başlama vuruşu ile açılışını yaptığı turnuvasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Turnuva sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemizde 41 farklı ülkeden bin 158 öğrencinin öğrenim gördüğünü kaydederek şu an altı takımın organizasyonda yer aldığını söyledi.

Göreve geldikleri gün üniversitemizde bir takım oluşturabilecek kadar yabancı uyruklu öğrencinin bulunmadığını belirten Rektör Karakaya, bugün artan sayı ile böyle bir etkinlik yapılıyor olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak ilk kez düzenlenen uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan ve turnuvanın startını vermekten mutlu olduklarını dile getiren Rektör Karakaya, bu organizasyonların ilerleyen yıllarda da devam edeceğini belirterek sporun dostluk, kardeşlik ve barışı getirdiğini ve hayatın tüm alanına dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

Turnuvanın açılış maçında, Afganistan takımı, Ahıska takımını 3-0 yendi. Turnuvada dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verilecek. - KIRŞEHİR

Karakaya, Kırşehir, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

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