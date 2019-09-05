Haberler» Güncel» Haber

KAEÜ'sinden bölgesel kalkınmaya destek amaçlı görüşme

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, Doğal Kaz, Ördek ve Tavşan Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nurettin Çelik ile Kırşehir'in gelişimine katkı sunacak tesis çalışması ile ilgili görüştü.

05.09.2019 10:38 KAEÜ'sinden bölgesel kalkınmaya destek amaçlı görüşme
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, Doğal Kaz, Ördek ve Tavşan Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nurettin Çelik ile Kırşehir'in gelişimine katkı sunacak tesis çalışması ile ilgili görüştü.

Rektör Karakaya, üniversitenin şehrin istihdamına katkı sağlayacak her projeye destek vermeye çalıştıklarını belirttiği konuşmasında, Kırşehir'de şehrin ihtiyacını gözeten ve sektörel olarak iş kollarını güçlendiren bir yapılanma olması gerektiğini söyledi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaret, fikir alış verişi ve üniversite alanının gezilmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Ahi Evran Üniversitesi, Karakaya, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:18   Kral Şakir, 67 Burda AVM'de miniklerle buluşuyor
11:17   Türk Metal Sendikasından yüzde 26 zam talebi
11:17   'Antalya, 16 milyon turisti rahat görecek'
11:17   (Özel) Azerbaycanlı genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için bisikletle yola çıktı
11:17   BM: "Yemen'de 175 sağlık tesisi kapatılacak"
11:17   Oruç reis, antalya'dan ayrıldı
11:15   Tartıştığı kişi kulağının bir bölümünü ısırarak kopardı