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KAEÜ Tıp Fakültesi yeni binasında eğitime başladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesinin yeni binasında eğitime başladığı bildirildi.

06.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:08KAEÜ Tıp Fakültesi yeni binasında eğitime başladı
Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesinin yeni binasında eğitime başladığı bildirildi.
KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Bağbaşı yerleşkesinde yapımı tamamlanan fakülte binası eğitime hazır hale getirildi. Fakültedeki 400 öğrenci yeni binada eğitim öğretim faaliyetine başladı.
Rektör Prof. Dr. Vatan , Tıp Fakültesi yeni binasında dersliklerin öğrencilerin derslerini hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenebilmesi için özenle hazırlandığını belirtti.
Öğrenci odaklı bir üniversite olan üniversitelerinin yoğun çalışmalar sonucunda morfoloji binasına kavuştuğunu ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:
"Üniversitemiz Tıp Fakültesi kaliteli eğitim anlayışı ve alanında uzman akademisyenleriyle bölgesinin en önemli tıp fakültelerinden biri oldu. Öğrencilerimizin modern binalarda ve son teknoloji ile eğitim-öğretim görmesi için tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geleceğin hekimleri olan gençlerimize Anadolu ruhunu yaşatıp bin yıllık kültürümüzün tekrar aynı duyguyla canlanmasını sağlayarak bu ruhu her kurumda, her sektörde ve her alanda tekrar ortaya koyacak olan gençleri en iyi şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Ahi Evran Üniversitesi, Karakaya, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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