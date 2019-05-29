'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede

BURSA'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, "Kafa keseceğim" diyen Suriye
uyruklu A.A.F. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Merkez Osmangazi
ilçesinde, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, Suriyeli A.A.F.'nin "Kafa keseceğim" demesi, tepki toplamıştı. Görüntünün sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca A.A.F. için yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Çarşamba
Mahallesi'nde yakalanan A.A.F., gözaltına alındı. Suriyeli A.A.F., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.
- Bursa
Kaynak: DHA
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