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Kafa kesen teröristin 4 öğrencisi Kocaeli'de yakalandı

Suriye'de DEAŞ adına eğitim veren, esirlerin kafalarını kesen terör örgütü üyesinin öğrencisi olduğu belirlenen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

18.10.2019 11:37Kafa kesen teröristin 4 öğrencisi Kocaeli'de yakalandı
Suriye'de DEAŞ adına eğitim veren, esirlerin kafalarını kesen terör örgütü üyesinin öğrencisi olduğu belirlenen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ için Suriye'de savaştıkları belirlenen şahıslar adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri yabancı uyruklu 4 şahsın yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyona H.E., A.E., E.E. ve M.M. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şahısların Suriye'de DEAŞ için savaş eğitimi veren, esirlerin kafasını keserek canice öldüren ve geçtiğimiz Nisan ayında yakalanarak tutuklanan Fehed El Sacır'ın öğrencileri olduğu belirlendi. Şahısların uzun süre Suriye'nin Deyrizor kentinde savaştıkları ve Fehed El Sacır ile Türkiye'ye geldikleri belirlendi.

Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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