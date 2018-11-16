Kafalar Karışık

Atakan, zengin sevgilisi Buse'ye aşıktır. Evlenmelerinde tek engel ise Buse'nin dedesidir. Atakan da Buse ile evlenmek için tek çare olarak Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulmaya karar verir. Kadim dostları Fatih ve Bilal de elbette bu serüvende ona eşlik edeceklerdir. Kafalar, arayışları sonunda kendilerini bir anda Antalya'da bulacak ve işlerin iyiden iyiye karışmasıyla aksiyon ve komedi dolu bir macera başlayacaktır.

Vizyon Tarihi: 7 Aralık 2018

Tür: Komedi

Oyuncular: Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Güven Kıraç, Erkan Can, Perihan Savaş, Cihan Ünal, Metin Akpınar

Yönetmen: Yücel Yolcu

Senaryo: Enver Sülük, Büşra Karahan