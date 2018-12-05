Kafalar Karışık'a Görkemli Gala!

Yapımını ILS Vision'un, yönetmenliğini Yücel Yolcu'nun üstlendiği, sosyal medya fenomenleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin ayrıca Metin Akpınar, Cihan Ünal, Güven Kıraç, Erkan Can, Perihan Savaş, Funda Arar, Feride Hilal Akın, Erhan Yazıcıoğlu, Ruhi Sarı, Burak Tamdoğan, Selahattin Taşdöğen, Zuhal Yalçın ve Hakan Tunçbilek'in kadrosunda yer aldığı, komedi filmi "Kafalar Karışık"ın görkemli gala gecesi 4 Aralık Salı günü Uniq İstanbul'da gerçekleşti.

İş, sanat ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği davete; Derya Uluğ, Ece Seçkin, Enes Batur, Eypio, Behzat Gerçeker, Ceren Hindistan, Irmak Ünal, Duygu Çetinkaya, Birol Namoğlu&Derya Beşerler, Can Nergis, Cem Bedevi, Ali Biçim, Ünal Silver, Bahadır Sağlam, Murat Başaran, Halil Söyletmez ve İlyas Yalçıntaş gibi isimler katıldı. Kafalar Karışık filminin oyuncuları tam kadro, yönetmen Yücel Yolcu ile birlikte kırmızı halıda basına poz verdiler.

Gala gecesinde, ilk gösterimi gerçekleşen film seçkin konuklardan tam not aldı. Gösterim öncesi ise film ekibi tam kadro sahneye çıktı.

METİN AKPINAR 11 YIL ARADAN SONRA KAFALAR KARIŞIK'TA!

"YOLUN SONU GİBİ DÜŞÜNDÜM"

Benim için oldukça keyifli bir gece cümlesiyle sözlerine başlayan usta oyuncu seyircilere seslenerek sanat ve halk arasındaki ilişkinin önemini vurguladı. "Mustafa Kemal'in söylediği gibi sanatçılara verilen görev esasında bugün ülkemizde sanat tüketicilerine verilmiş bir görevdir bunu ihmal etmeyiniz" dedi.

Metin Akpınar, 11 yıl sonra neden Kafalar Karışık filminde rol aldığını da şu şekilde anlattı;" İki şey beni ikna etti. Uzun bir ara vermiştim ve 78 yaşındayım. Yolun sonu gibi düşündüm. Bir filmde daha oynayayım, bir galada daha olayım. Türkiye'de erkek yaş ortalaması 75 buçuk.ben 78'im.O yüzden kabul ettim ve bir de sanatçı dostlarımın benimle birlikte olmak istedikleri iletildi. Bunu kırmak zaten imkansızdı" dedi.

Kafalar Grubu'ndan Fatih Yasin; " Üstat oyuncularımızla aynı projede yer aldığımız için biz Kafalar olarak çok memnunuz, mutluyuz ve gururluyuz. Sadece Kafalar olarak değil tüm Kafalar takipçileri, herkes çok memnun, çok mutlu.Umarım filmin hakkını vermişizdir, verdiğimize de inanıyoruz."

Güven Kıraç; "Bu filmi kabul ederken, genç arkadaşlarımızla bir arada olmanın heyecanıyla, onlara destek olmanın şevkiyle davrandık.Ayrıca Metin ağabeyle bir filmimiz oldu" dedi.

Perihan Savaş: "Çok güzel bir film çektik, sıcak bir aile filmi oldu. Küfürsüz bir komedi filmi de çekilebiliyormuş, bunu da öğrenmiş olduk hep birlikte. Genç arkadaşlarımızla beraber olmak çok güzel. Her şeyden önce uzun bir aradan sonra Metin ağabeyle birlikte olmak benim için ayrıca bir onurdu."

Erhan Yazıcıoğlu: "Gerçekten çok iyi bir iş yapıldı. Belden aşağı vurmadan, usturuplu bir film yapıldı. Başta Metin Akpınar olmak üzere gerçekten çok mutluyum. Hem feyz aldım hem ömrüm uzadı açıkçası".

Feride Akın Hilal: "İlk filmim olduğu için çok heyecanlıyım.Üstüne bir de bu yolda gerçekten başarı kat eden, kendi yaşıtlarım ve bize örnek davranışlarda bulunan üstatlarımızla beraber çalışabilmek gerçekten herkese nasip olmaz. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım."

Yönetmen Yücel Yolcu: " Kafalar Karışık yeni tarz bir film. Sosyal medyanın ünlüleriyle ve bizim bildiğimiz, kalbimizde olan isimler bu projede bir araya geldi. Bildiğimiz bir oyun tarzı var bir de Kafalar'ın kendi bir tarzı var. ikisini sinema filminde buluşturduk ve bir bütünlük yarattık. En çok sevindiğim nokta ise iki nesil buluştu. Bizden daha genç ve bizden önceki üstatlarımız birlikte kamera karşısına geçti."

Çekimleri İstanbul, Eskişehir ve Antalya'da beş haftada gerçekleşen

Kafalar Karışık, 7 Aralık'ta beyaz perdede seyirciyle buluşacak.

Filmin konusu; Atakan, zengin sevgilisi Buse'nin, dedesi kızı vermeyince çareyi Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulup kızı ondan istemekte bulur. Kadim dostları Fatih ve Bilal deelbette bu serüvende ona eşlik edeceklerdir.