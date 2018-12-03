"Kafalar Karışık" Filmine Almanya'dan Yoğun İlgi!

Filmin oyuncularıBilal Hancı, Fatih Yasin, Atakan Özyurt, Güven Kıraç, Perihan Savaş, Erhan Yazıcıoğlu ve Feride Hilal Akın'ın katıldığı galaya yoğun ilgi gösterildi.

Köln Cinedom'da gerçekleşen gecede oyuncular kırmızı halıda poz verdikten sonra filmi ilk kez seyircilerle birlikte izledi. İstanbul'dan önce ilkgalasını Almanya'da gerçekleşen filme Belçika ve Avusturya'dan gelen Türkler de ilgi gösterdi.

PERİHAN SAVAŞ " GENÇLERE DESTEK VERMELİYİZ"

Kafalar Karışık" filminin oyuncuları gösterimden önce basınla bir araya gelerek soruları yanıtladı. Genç ve kalabalık bir ekiple çalışmanın çok keyifli olduğunu söyleyen Perihan Savaş "Genç arkadaşlarımıza destek vermek gerektiğine inananlardan birisiyim. Çok güzel bir iş çıktı. Kamera önü ve kamera arkası da çok güzeldi, seyredince siz de anlayacaksınız zaten."diye konuştu.

Galaya katılan filmin yapımcısı Burak Uçman ise; "ilk galamızı Almanya'da gerçekleştirdik.Bizi çok güzel bir kalabalık karşıladı. Tüm salonlar dolmuş ve filmi izlemeye maalesef ki giremeyenler de olmuş" diyen Uçman, iddialı bir film yaptıklarını dile getirerek, "Biz en iyisini yapmak için uğraştık, kararı seyirciverecek. İnşallah beğenirler ve biz de bu filmi seri haline getiririz." dedi.

BİLAL HANCI; "DUBLÖR KULLANMADIK"

İddialı aksiyon sahneleriyle de çok konuşulacak olan Kafalar Karışık filminde Bilal Hancı zorlu sahnelerde dublör kullanmak yerine profesyonel destek alarak kendilerinin oynadığını dile getirdi. Hancı, basınla çekimler sırasında yaşadığı anısını paylaştı. "Filmde çekimlerini denizde 3-4 gün geçirerek gerçekleştirdiğimiz bir sahnemiz var, beni en çok korkutan sahneler bunlar oldu. Çünkü yüzme bilmiyorum, tedbirimizi almamıza rağmen çok gerildim. Filmde suratımdan da belli oluyordur belki " dedi.

Kız arkadaşı Buse'nin kayıp olan babasını bularak evlenme hayali kuran Atakan'ın, Fatih ve Bilal ile çıktığı macerayı konu alan film 6 Aralık'ta Almanya'da, 7 Aralık tarihinde ise Türkiye'de vizyona giriyor.

Filmin konusu; Atakan, zengin sevgilisi Buse'nin, dedesi kızı vermeyince çareyi Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulup kızı ondan istemekte bulur. Kadim dostları Fatih ve Bilal de elbette bu serüvende ona eşlik edeceklerdir.