"Kafalar Karışık" Filminin Beklenen Fragmanı Yayınlandı!

Yayınlanan fragmanda performanslarıyla büyük beğeni toplayan Kafalar grubuna eşlik eden usta oyuncu kadrosu dikkat çekti.

DEV OYUNCU KADROSU 'KAFALAR KARIŞIK'TA BİR ARADA!

7 Aralık'ta vizyona girecek olan filmde; sosyal medya fenomenleri Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt'a Yeşilçam'ın usta oyuncuları eşlik ediyor. Yıldız kadroda; Metin Akpınar, Cihan Ünal, Güven Kıraç, Erkan Can, Perihan Savaş, Funda Arar, Feride Hilal Akın, Erhan Yazıcıoğlu, Ruhi Sarı, Burak Tamdoğan, Selahattin Taşdöğen, Zuhal Yalçın ve Hakan Tunçbilek gibi isimler yer alıyor.

AKSİYON VE KOMEDİ YÜKLÜ BİR KIZ İSTEME HİKAYESİ!

Kız arkadaşı Buse'nin kayıp olan babasını bularak evlenme hayali kuran Atakan'ın, Fatih ve Bilal ile çıktığı komedi yüklü macerayı konu alan filmin fragmanı kısa sürede sosyal medyada infial yarattı. Şimdiye dek yayınlanan teaserlerı yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlenen filmin fragmanı kısa sürede milyonlara ulaştı.

Kafalar grubunun bir restaurantta çıkarttıkları yangınla açılan fragmanda, hiç dinmeyen aksiyon sahneleri büyük beğeni topladı. Buse'nin yıllardır kayıp olan babası Burhan'a (Erkan Can) ulaşmak için yollara düşen üçlünün yaşadığı sürprizlerle dolu macera seyirciyle buluşmak için gün saymaya başladı.

KAFALAR KARIŞIK'IN AFİŞİÇOK BEĞENİLDİ!

Fragmanla birlikte filmin afişinin de seyirciyle buluşması heyecanın dozunu arttırdı. Kafalar grubu ve büyük ustaların yer aldığı dikkat çekici filmin afişi çok beğenildi.

Filmin konusu; Atakan, zengin sevgilisi Buse'nin, dedesi kızı vermeyince çareyi Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulup kızı ondan istemekte bulur. Kadim dostları Fatih ve Bilal de elbette bu serüvende ona eşlik edeceklerdir