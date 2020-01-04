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Kafalar Karışık konusu nedir? Kafalar Karışık oyuncuları ve Kafalar Karışık özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kafalar Karışık filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kafalar Karışık konusu, özeti ve Kafalar Karışık oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kafalar Karışık filminin detayları…

04.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:46 Kafalar Karışık konusu nedir? Kafalar Karışık oyuncuları ve Kafalar Karışık özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Kafalar Karışık filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kafalar Karışık'ı izleyecek olanların merak ettiği Kafalar Karışık konusu nedir, Kafalar Karışık oyuncuları kimler ve Kafalar Karışık özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAFALAR KARIŞIK KONUSU NEDİR?

Atakan'ın sevgilisi Buse ile mutlu bir birlikteliği vardır. Çift ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Zengin bir kadın olan Buse'nin dedesi ise bu evliliğe razı gelmez. Atakan ne yaparsın yapsın Buse'nin dedesini ikna edemez. Böyle olunca geriye tek çare Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasının bulmak kalır. Müstakbel kayınpederini bulmak için macera dolu bir yola koyulan Atakan'a bu serüvende yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder.

Kafalar Karışık filminin başrollerinde sosyal medyada çektikleri videolarla isimlerini duyuran Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Yücel Yolcu'nun oturduğu filmin kadrosunda Altan Erkekli, Musa Uzunlar, Güven Kıraç ve Erkan Can gibi usta oyuncular da yer alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini ise "Mustang" filmi ile Oscar ödülüne aday gösterilen Ersin Gök üstleniyor.

KAFALAR KARIŞIK KADROSU

Kafalar Karışık Yönetmen: Yücel Yolcu

Kafalar Karışık Tür: Komedi

Kafalar Karışık Yapım Yılı: 2018 (90 dk)

Kafalar Karışık Vizyon Tarihi: 7 Aralık 2018 Cuma

Kafalar Karışık Senaryo: Enver Sülük, Büşra Karahan

KAFALAR KARIŞIK OYUNCULARI

• Atakan Özyurt (Atakan)

• Bilal Hancı (Bilal)

• Fatih Yasin (Fatih)

• Metin Akpınar

• Erkan Can

• Güven Kıraç

• Zuhal Yalçın

• Perihan Savaş

• Funda Acar

• Yıldız Tilbe

• Cihan Ünal

• Selahettin Taşdöğen

• Ruhi Sarı

• Ece Seçkin

• Feride Hilal Akın

• Enes Batur

• Uras Benlioğlu

• Yusuf Aktaş

• Nilgün Kasapbaşoğlu

• Çağla Demirel

• Kaya Giray

• Şeyda Eroğan

• Erhan Yazıcıoğlu

• Burak Tamdoğan


Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Gündem, Kültür Sanat, Güncel

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