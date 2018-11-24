Kafalar Karışık'tan Yeni Rekor!

Büyük bir merakla beklenen filmin yayınlanan yeni fragmanı 24 saati doldurmadan milyonlara ulaştı. fragman 18 saatte bir milyon kişi tarafından izlenerek kırılması güç bir rekor sayıya ulaştı. İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan ve heyecanın dozunu daha da arttıran fragman kısa sürede Youtube Trend listesinde birinci sıradaki yerini aldı.

Filmin konusu:Atakan, zengin sevgilisi Buse'nin, dedesi kızı vermeyince çareyi Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulup kızı ondan istemekte bulur. Kadim dostları Fatih ve Bilal de elbette bu serüvende ona eşlik edeceklerdir.