Kafaoğlu Burhaniye'de Cumhur İttifakı Adayı İle Vatandaşlardan Oy İstedi

Başkan Kafaoğlu, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 3. düzenlenen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği" kursunun açılış töreninin ardından Burhaniye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Necdet Uysal, AK Parti Burhaniye ilçe başkanı Feridun Soytürk, Milliyetçi Hareket Partisi Burhaniye ilçe başkanı Fatih Akduran, Yönetim Kurulu Üyeleri,Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte sanayi esnafını ziyaret etti.

Başkan Kafaoğlu, tüm işyerlerini ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Büyükşehirde Yücel Yılmaz'a Burhaniye'de Necdet Uysal'a destek istedi. Çarklar birbirine uyması gerek, çarklar birbirine uymaz ise sıkıntı olur bunu en iyi siz bilirsiniz. Bu yüzden Büyükşehirde Yücel Yılmaz, Burhaniye'de Necdet Uysal'a desteklerinizi bekliyoruz dedi.

Gece Cumhuriyet Mahallesinde düzenlenen mitinge katılan Başkan Kafaoğlu meydanı dolduran coşkulu Burhaniyelilere hitap etti.

31 Mart'ta yerel seçimler var hepimiz sandık başına gideceğiz. Yerel seçimler denildiği zaman, yerel yönetimler denildiği zaman aklınıza kim geliyor? Uzun adam Recep Tayyip Erdoğan geliyor.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde İstanbul' un çözülmeyen sorunlarını çözdü. CHP döneminde toplanmayan çöp dağlarını ortadan kaldırdı. Çeşmelerden içmeye su akmıyordu yaptığı projeler ile İstanbul'u su ile buluşturdu. Nereden nereye akmayan sular akmaya başladı. Toplanmayan çöpler toplandı. Ve İstanbul'daki bu başarıyı gören millet, İstanbul'un devasa sorunlarını çözen lider Türkiye'nin de sorunlarını çözer gelecekte bir siyasi parti kurarsa biz orada siyaset yaparız demişlerdi hakikaten de öyle oldu 2001 yılında parti kurulduktan sonra milletimiz sahip çıkarak, 2002 yılında girdiği ilk seçimde tek başına iktidar yaptı. İşte 17 yıldan beri iktidarda ülkemizin geldiği noktaya bakın otoyollar, havalimanları, köprüler, eğitim, sağlık ve tarımda nereden nereye geldik.

Dünyanın en tanınmış lideri bizim liderimiz, mazlumların sesi Recep Tayyip Erdoğan dır. Dünya beşten büyüktür diyen, dik duran bir liderimiz var arkasına milletini almış bir liderimiz var tabii durum böyle olunca düşmanlarımızda çok oluyor. Vakit birlik olma vaktidir. Ezanımız ile selamız ile dalga geçiyorlar, görüyorsunuz demi 31 Mart'ta sandıkta bunlara cevabı hep birlikte vereceğiz.

Yetmiş yedi düvel birlikte saldırıyorlar, kardeşliğimizi, birliğimizi güçlendirmemiz lazım sımsıkı kenetlenmemiz lazım. Onun için Cumhur İttifakı diyoruz. Cumhurbaşkanımız ne diyor biz iki, üç, beş belediye kazanmak için bir araya gelmiş topluluk değiliz. Pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz. Evet bu bir yerel seçim belediye başkanlarını seçeceğiz ama sonuçları çok etkili inanın sonuçlarını Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da ve İsrail'de bizden daha iyi takip ediyorlar. Madem sıradan bir yerel seçimde seni niye ilgilendiriyor işte seçim sonuçlarına göre Türkiye'yi tökezletip karıştırabilirmiyiz diyorlar. Onun için beka sorunumuz var onun için istiklal ve istikbal sorunumuz var. Çocuklarımızın ve torunlarımızın daha güzel bir Türkiye'de yaşayabilmesi için bu seçimlerde mutlaka Cumhur İttifakının muzaffer çıkması lazım. Başarıyla çıkacağımıza ben yürekten inanıyorum bu meydan zaten bunu haykırıyor.

Hükümet ile uyumlu belediye başkanları daha iyi hizmet üretiyor. Çarkın dişleri birbirine uyum içinde çalışırsa, makine tıkır tıkır üretim yapar. İşte bunun için Büyükşehir'de Yücel Yılmaz kardeşim, Burhaniye'de Necdet abimize desteklerinizi bekliyoruz. Bu hizmetlerin intikaya uğramaması lazım, kesilmemesi lazım. Maceraya gerek yok, diğerlerinin bir dikili taşı yok.O ittifaka bir bakın bir dava birlikteliği, bir gönül birlikteliği yok. Ben 31 Mart'ta aday değilim ama aday gibi çalışıyorum koşturuyorum. Bizde makam mevki sevdası yoktur,bizde dava sevdası vardır, millet sevdası, ülke sevdası vardır. Yeter ki memleketimiz yücelsin gerekirse bin tane Zekai feda olsun. Yücel kardeşimin bu işi benden daha iyi yapacağına inanıyorum. Bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağına ben yürekten inanıyorum. Necdet abimiz ile beraber Burhaniye'yi ve Balıkesir'i 2023 vizyonuna hazırlayacaklar dedi.

Kaynak: Bültenler