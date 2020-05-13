Kafası ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı - ORDU

Ordu'nun Aybastı ilçesinde ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı.

13.05.2020 19:51 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:53
Ordu'nun Aybastı ilçesinde ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı.
İlçenin Armutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpek sesi duyanlar, bir köpeğin kafasının ağaç kovuğuna sıkıştığını fark etti.
Köpeği bulunduğu yerden kurtaramayan hayvanseverler, durumu Aybastı Belediyesi ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, ağacı yarısından keserek köpeği kurtarmayı başardı.
Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, köpeğin kurtulduğu için çok sevindiklerini belirterek, duyarlı vatandaşlara ve ekiplere teşekkür etti. Kafası ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı - ORDU

Kaynak: AA

Etiketler: Armutlu, Aybastı, Ordu, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Survivor’dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
İçişleri’nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi Haber
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut’a destek oldu Haber
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak Haber
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Muğla’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut’tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Haberler››Güncel››Kafası ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı - ORDU - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:18: Kolombiya, Brezilya ve Peru ile sınırında kontrolleri artırıyor - Haber 20:18: Etiyopya'da 1305 kişi maske takmadığı için gözaltına alındı - Haber 20:17: Nüfus müdürlükleri, 18- 19 Mayıs'ta 'YKS' için açık olacak - Haber 20:16: 14 yaş ve altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - Haber 20:16: Kızılay sokağa çıkan çocukları sevindirdi - Haber 19:54: İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi - Haber 19:52: Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu - Magazin 19:24: Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak - Haber 18:38: Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi - Haber 16:10: Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel - Magazin