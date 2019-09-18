Haberler » Güncel » Haber

Kafası beton boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Düzce'de kafası beton boruya sıkışan sokak köpeğini itfaiye ekipleri boruyu keserek kurtardı.

18.09.2019 17:38Kafası beton boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Düzce'de kafası beton boruya sıkışan sokak köpeğini itfaiye ekipleri boruyu keserek kurtardı.

Olay, Düzce D-100 karayolu Çerkeztaşköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkeztaşköprü mevkiinde otomobil satışı yapan bayinin önünde yaşanan olayda, güvenlik görevlileri boynuna beton boru geçmiş köpeği fark etti. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber veren güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin boynundaki beton boruyu kesti. Zaman zaman canı yanan köpeği, itfaiye ekipleri "Oğlum dur" diyerek sakinleştirdi. İtfaiye ekipleri tarafından beton boru kesilerek kurtarılan köpek doğaya salındı. - DÜZCE

İtfaiye, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:01 Tuzla'da yanan fabrikada patlama oldu
19:00 Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı
19:00 Ordu'da denizdeki kalıntılar araştırılacak
19:00 Soma'da maden kazası: 1 ölü
19:00 Çalışanların verimliliği yüzde 42 artabilir
18:58 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 16'ncı gün; aile sayısı 41 oldu
18:56 AK Parti MYK toplandı