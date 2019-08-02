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Kafası beton piknik masasına sıkışan ineği itfaiye kurtardı

Bolu'da, kafası piknik alanındaki beton masa ile oturak arasına sıkışan ineği, itfaiye ekipleri balyozla betonu kırarak kurtardı.

02.08.2019 15:30 Kafası beton piknik masasına sıkışan ineği itfaiye kurtardı
Bolu'da, kafası piknik alanındaki beton masa ile oturak arasına sıkışan ineği, itfaiye ekipleri balyozla betonu kırarak kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Mengen'e bağlı Akbuk köyünde bulunan Sıtmapınarı mesire alanında, piknikçilerin bıraktıkları yiyecekleri yemek isteyen Fatih Eroğlu'na ait ineğin kafası beton masa ile oturak arasına sıkıştı. İneğinin kafasını sıkıştığı yerden çıkaramadığını gören Eroğlu, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Mengen Belediyesi itfaiye ekipleri, balyozla beton oturağı kırarak ineğin kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. - BOLU

İtfaiye, Mengen, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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