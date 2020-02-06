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Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin'in Silifke ilçesinde kafası bidona sıkışan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

06.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:45
'in ilçesinde kafası bidona sıkışan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçesi Atik Mahallesi'nde kafası bidona sıkışan köpek yavrusunu gören vatandaşlar, köpeği kurtarmaya çalıştı.
Kendi imkanlarıyla köpeği sıkıştığı bidondan çıkarmayı deneyen mahalle sakinleri, başarılı olamayınca durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köpek yavrusunu kurtarmak için çalışma yaptı. Hayvanın hareketli olmasından dolayı zorluk çeken ekipler, bir süre sonra köpeği kurtardı.
Özgürlüğüne kavuşan köpek yaşam alanına bırakılırken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye, Silifke, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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