26.06.2019 21:39
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Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Kedinin kafası sıkıştığı borudan pense kullanarak kurtarıldıDENİZLİ - Denizli'de kafasını binanın yağmur suyu tahliye borusuna sıkıştıran kedi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık penseli müdahalesi sonrası çıkarıldı.

Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Kedinin kafası sıkıştığı borudan pense kullanarak kurtarıldı
DENİZLİ - Denizli 'de kafasını binanın yağmur suyu tahliye borusuna sıkıştıran kedi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık penseli müdahalesi sonrası çıkarıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi 1953 Sokak'ta meydana geldi. Bir kedinin borunun içine kafasının sıkıştığını ve çıkaramadığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri pense kullanarak boruyu kesip kedinin kafasını çıkardı. İtfaiyeciler ardından kediye su ve mama verdiler. Kedi, daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ne gönderildi.Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Kaynak: İHA
Denizli , İtfaiye , 3. Sayfa

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