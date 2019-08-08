Haberler» Güncel» Haber

Kafası cam kavanoza sıkışan rakunu polis kurtardı

ABD'nin Nebraska eyaletinde cam kavanoza başı sıkışan rakunu polis ekipleri kurtardı.

08.08.2019 11:09 Kafası cam kavanoza sıkışan rakunu polis kurtardı
ABD'nin Nebraska eyaletinde cam kavanoza başı sıkışan rakunu polis ekipleri kurtardı.

ABD'nin Nebraska eyaletinde yiyecek ararken kafasını cam kavanoza sıkıştıran sevimli rakun, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Yol kenarında kafası cam kavanoza sıkışmış yavru rakunu gören hayvanseverler hemen polise haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri kafasından çıkaramadığı cam kavanozla hareket etmeye çalışan rakunu uzun süren uğraşlar sonucu kavanozdan çıkarmayı başardı. Kavanoza sıkışan rakun, polisin detaylı çalışması sayesinde yara almadan kurtuldu. Cam kavanozdan kurtularak özgürlüğüne kavuşan sevimli rakun bir süre sonra gözden kayboldu. - NEBRASKA

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Cam, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:05   Akşener'in "Haydut" sözlerine Bahçeli'den yanıt: Şerefsizlik
14:05   DEAŞ sanığı: Hastalandığımda aşırı dinci oluyorum
14:05   Son dakika! Bahçeli: HDP'nin Kaz Dağları için Su ve Vicdan nöbetine girmesi tiyatrodur
14:04   AK Partili Kavakçı'nın İBB'de işe girdiği gün ABD'de doktoraya gönderildiği öne sürüldü
14:03   REİNA SALDIRISI DAVASI... SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASI İÇİN EK SÜRE TALEP ETTİ
14:03   Şemdinli'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
14:03   flaş(4)