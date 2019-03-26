Kafası Demir Korkuluklara Sıkışan Yavru Köpeği İtfaiye Kurtardı

Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kafası demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Nusaybin Yeşilkent Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Devlet Demir Yolu akaryakıt pompası çevresindeki demir korkulukların arasında kafası sıkışan yavru köpek mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru köpeği titizlikle sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin kurtarılmasına sevinen vatandaşlar, itfaiyecilere teşekkür etti.
Mardin, Nusaybin, İtfaiye, Genel
Kaynak: İHA